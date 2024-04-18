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Девочек будут прививать от ВПЧ в Нижегородской области

Вакцину планируют включить в Нацкалендарь прививок с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области девочек начнут прививать от ВПЧ — вируса папилломы человека. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов.

Планируется, что вакцина появится в национальном календаре прививок с 2026 года. Её будут бесплатно делать девочкам в возрасте 9−14 лет. Вакцинация от ВПЧ, по мнению специалистов, снижает риск развития рака шейки матки в будущем.

Вирус папилломы человека, или ВПЧ, является наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем. Почти 80% невакцинированных мужчин и женщин, ведущих половую жизнь, в какой-то момент своей жизни заражаются этим вирусом. Однако это не означает, что все зараженные столкнутся с тяжелыми последствиями: у более 90% зараженных инфекция впоследствии исчезает.

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