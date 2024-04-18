Девочек будут прививать от ВПЧ в Нижегородской области

Вирус папилломы человека, или ВПЧ, является наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем. Почти 80% невакцинированных мужчин и женщин, ведущих половую жизнь, в какой-то момент своей жизни заражаются этим вирусом. Однако это не означает, что все зараженные столкнутся с тяжелыми последствиями: у более 90% зараженных инфекция впоследствии исчезает.