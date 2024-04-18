Мэрия Анапы инициировала проверку после массовой гибели дельфинов

В администрации Анапы отреагировали на информацию о гибели нескольких десятков дельфинов на побережье в станице Благовещенской. Чиновники заявили о проведении проверки. Напомним, ранее местные жители сообщили об находке на берегу моря более 40 тел погибших краснокнижных млекопитающих, эксперты объясняют массовую гибель дельфинов разными причинами, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В мэрии Анапы уточнили, что в администрацию или специализированное предприятий по уборке пляжа заявок о находке десятков тел животных не поступало. Представитель мэрии заявил о проведении проверки.
Заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук связал массовую гибель афалин со штормами. Зимой из-за штормов дельфины сталкиваются с дефицитом питания, так как рыба уходит на глубину.
— Можно предположить, что животные переживали не самый благоприятный период в связи с зимовкой, а сейчас — штормами. Видимо, обессиленные, может, отчасти оголодавшие за зиму животные не пережили очередной шторм и не смогли уйти в более безопасные районы, — объяснил Абрамчук. РИА Новости (18+).
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, житель Анапы в станице Благовещенской во время прогулки по берегу моря насчитал более 40 тел погибших дельфинов.
Руководитель Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей подтвердила, что сообщений о телах погибших дельфинов на побережье Черного моря в апреле много. Причем не только из Анапы, но и из Геленджика и Сочи. Эксперт назвала ситуацию с массовой гибелью дельфинов тревожной и связала ее с сезонным выбросом дельфинов с марта по июль. Точные причины смерти китообразных, которых вынесло на пляжи станицы Благовещенской, сейчас назвать сложно. Возможно, часть из них погибла в результате попадания в сети, а часть из-за интоксикации или инфекции. Дельфины погибают и от вирусных заболеваний.