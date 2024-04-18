Мэрия Анапы инициировала проверку после массовой гибели дельфинов

Руководитель Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей подтвердила, что сообщений о телах погибших дельфинов на побережье Черного моря в апреле много. Причем не только из Анапы, но и из Геленджика и Сочи. Эксперт назвала ситуацию с массовой гибелью дельфинов тревожной и связала ее с сезонным выбросом дельфинов с марта по июль. Точные причины смерти китообразных, которых вынесло на пляжи станицы Благовещенской, сейчас назвать сложно. Возможно, часть из них погибла в результате попадания в сети, а часть из-за интоксикации или инфекции. Дельфины погибают и от вирусных заболеваний.