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Забота не только о депутатах: в Калининграде из-за холодов перенесли субботник

По словам главы горсовета Калининграда, субботник в дождь и холодную погоду «может нанести вред здоровью избирателей».

Источник: Новый Калининград

В Калининграде из-за похолодания переносится общегородской субботник. Такое решение приняли депутаты горсовета.

В среду, 17 апреля, глава горсовета Олег Аминов обратился к депутатам во время очередного заседания, заявив, что накануне запланированного мероприятия ожидается минусовая температура и дожди. Коллеги поддержали Аминова и пообещали установить новую дату субботника ближе к концу текущей недели.

После заседания Олег Аминов сообщил журналистам, что ранее депутаты планировали организовать субботник 20 апреля. «Согласитесь, пока по прогнозу у нас минусовые температуры возможны ночью. Плюс дождь. Мы не только хотим поучаствовать депутатами и сотрудниками администрации, участвуют и жители, избиратели, их дети. Субботник — это массовое мероприятие, праздник, на котором все могут совместно поработать. Не хотелось бы создавать такие условия для жителей, для избирателей, которые потом могут нанести вред здоровью», — заключил он.

Отметим, что ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова пообещала горожанам, что из-за холодов отопительный сезон возобновится 18 апреля.

ЖКХ