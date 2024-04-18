Забота не только о депутатах: в Калининграде из-за холодов перенесли субботник

После заседания Олег Аминов сообщил журналистам, что ранее депутаты планировали организовать субботник 20 апреля. «Согласитесь, пока по прогнозу у нас минусовые температуры возможны ночью. Плюс дождь. Мы не только хотим поучаствовать депутатами и сотрудниками администрации, участвуют и жители, избиратели, их дети. Субботник — это массовое мероприятие, праздник, на котором все могут совместно поработать. Не хотелось бы создавать такие условия для жителей, для избирателей, которые потом могут нанести вред здоровью», — заключил он.