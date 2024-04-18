В Хабаровском крае установилась непривычная погода

В Хабаровском крае на юге и на севере стоит непривычно мрачная погода — с утра небо затянуто тучами, моросят дожди. А ведь мы не питерцы, привыкли к яркому солнцу и высокому синему небу, по которому плывут птицы, возвращающиеся домой после долгого перелета.
Но ждать перемен осталось недолго: уже на следующей неделе в Хабаровске дожди прекратятся, а температуры начнут понемногу расти. И то верно, апрель на убыль, а за ним — май!
А пока 19 апреля в Хабаровске небольшой дождь, днем +10…+12 градусов, ночью +4…+6. В южных районах тоже дожди, в Бикине днем воздух прогреется до +12…+14 градусов, ночью до +6…+8 градусов, в Вяземском будет еще теплее, в светлое время суток +13…+15 градусов, ночью все те же +6…+8 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
А на севере еще непогода. Так, в селе имени Полины Осипенко дневной фон температур всего +3…+5 градусов, ночной от +1 до −1, и осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом задует ветер 9−14 метров в секунду. Не самые лучшие ощущения!
Мокрый снег ожидается и в Чумикане, днем там +2…+4 градуса, ночью −2…-4 градуса. В Охотске без осадков, но днем +3…+5, ночью −5…-7 градусов. В Аяне дожди тоже прекратятся, днем всего +1…+3 градуса, ночью −2…-4. В Николаевске-на-Амуре без осадков, днем +2…+4 ночью +1…-1. Не очень тепло!.
В Комсомольске-на-Амуре дождь, днем +5…+7 градусов, ночью +1…+3, в Чегдомыне днем почти, как в Хабаровске +9…+11 градусов, ночью +3…+5 градусов, но сильный дождь.
Осадки ожидаются и в Троицком. В послеобеденное время там +7…+9 на рассвете +3…+5 градусов, в Советской Гавани сыро и не очень тепло, днем +4…+6 градусов, ночью от 0 до+2.