В Хабаровском крае установилась непривычная погода

А пока 19 апреля в Хабаровске небольшой дождь, днем +10…+12 градусов, ночью +4…+6. В южных районах тоже дожди, в Бикине днем воздух прогреется до +12…+14 градусов, ночью до +6…+8 градусов, в Вяземском будет еще теплее, в светлое время суток +13…+15 градусов, ночью все те же +6…+8 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.