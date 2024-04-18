Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанка стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля из Японии

Задержан руководитель автокомпании, обманувший жительницу Хабаровска при покупке автомобиля из Японии.

Источник: Freepik

Хабаровчанка обратилась в полицию, став жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина, руководитель компании, взялся помочь ей купить автомобиль из Японии и доставить его в Хабаровск. Она перевела ему 400 тысяч рублей, но злоумышленник перестал отвечать на звонки после нескольких запросов о статусе доставки.

Сотрудники полицейского управления г. Хабаровска задержали подозреваемого. Он признался, что никогда не планировал выполнить свои обязательства и потратил деньги, полученные от пострадавшей, на личные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Мужчина впоследствии компенсировал пострадавшей сумму ущерба. Ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.