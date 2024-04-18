Хабаровчанка стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля из Японии

Хабаровчанка обратилась в полицию, став жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчина, руководитель компании, взялся помочь ей купить автомобиль из Японии и доставить его в Хабаровск. Она перевела ему 400 тысяч рублей, но злоумышленник перестал отвечать на звонки после нескольких запросов о статусе доставки.
Сотрудники полицейского управления г. Хабаровска задержали подозреваемого. Он признался, что никогда не планировал выполнить свои обязательства и потратил деньги, полученные от пострадавшей, на личные нужды.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.
Мужчина впоследствии компенсировал пострадавшей сумму ущерба. Ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.