Пчеловоды Хабаровского края нарастили объемы производства

Пчеловоды Хабаровского края стали собирать больше меда. По итогам 2023 года объем продукции увеличился на 14 тонн. Сейчас он составляет более 430 тонн — рост на 3,4%, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Традиционно основная доля хозяйств, занимающихся пчеловодством, сосредоточена в шести районах — Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Комсомольском и Хабаровском. Здесь содержится более 90% от общего количества пчелосемей в крае.
— Количество собранного меда растет ежегодно. Этому способствуют в том числе меры господдержки. Мы софинансируем бюджеты муниципальных образований для поддержки пчеловодов. Они могут компенсировать затраты на покупку оборудования, инструментов, ветпрепаратов, расходных материалов для кормления и лечения пчел. Кроме этого, есть грант для начинающих фермеров, которым могут воспользоваться будущие пчеловоды. За период 2019 — 2023 годов все поступившие проекты по развитию пчеловодства в рамках гранта «Агростартап» (6 проектов) получили поддержку, — отметила начальник отдела животноводства и племенного направления краевого Минсельхоза Елена Талалай.
Так, в фермерском хозяйстве семьи Алавердовых 70 пчелосемей. На территории пасеки растет ива, с которой пчелы собирают пыльцу. Планы по сбору на 2024 год хорошие — 4 тонны, что почти в 2 раза больше, чем в 2023 году.
— Мы с семьей недавно выставили улья, сейчас потеплело, и началась работа. Немаловажным перед сезоном и в течение него является защита пчел от клещей. Для этого мы наливаем специальную подкормку для наших подопечных — кас. Это смесь из сосновых почек и полыни. Так клещ сам отпадает от пчелы, потому что чувствует горький вкус, — поделилась глава хозяйства Мария Алавердова.
Семья Алавердовых активно развивает свое дело и даже участвует в различных проектах. Например, младшие сыновья Захар и Макар в течение нескольких недель самостоятельно построили японский улей и теперь опробуют его в деле в качестве эксперимента.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, а пчеловодство в большинстве случаев именно семейный бизнес.