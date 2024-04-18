Пчеловоды Хабаровского края нарастили объемы производства

— Мы с семьей недавно выставили улья, сейчас потеплело, и началась работа. Немаловажным перед сезоном и в течение него является защита пчел от клещей. Для этого мы наливаем специальную подкормку для наших подопечных — кас. Это смесь из сосновых почек и полыни. Так клещ сам отпадает от пчелы, потому что чувствует горький вкус, — поделилась глава хозяйства Мария Алавердова.