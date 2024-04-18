В Советском районе Казани появятся две новые улицы. Они расположатся в строящемся жилом массиве Новое Вознесение-2. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования столицы РТ.
Первая улица получит название «1-я Вознесенская». Она расположится по направлению к Вознесенскому тракту, параллельно улицам Камской и Дуслар.
Еще одну улицу назовут Воздвиженской. Она расположится к востоку от ул. Туманной и будет пересекаться с ул.1-й Вознесенской.
Новые наименования включат в адресный план города и реестр улиц.