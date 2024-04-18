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В Советском районе Казани появятся две новые улицы

Они расположатся в жилом массиве Новое Вознесение-2.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Советском районе Казани появятся две новые улицы. Они расположатся в строящемся жилом массиве Новое Вознесение-2. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования столицы РТ.

Первая улица получит название «1-я Вознесенская». Она расположится по направлению к Вознесенскому тракту, параллельно улицам Камской и Дуслар.

Еще одну улицу назовут Воздвиженской. Она расположится к востоку от ул. Туманной и будет пересекаться с ул.1-й Вознесенской.

Новые наименования включат в адресный план города и реестр улиц.