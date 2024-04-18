Жители Приморья за сутки 24 раза нарушили правила пожарной безопасности в лесах

Нарушителям грозят крупные штрафы. Простые жители могут расстаться с 50 тысячами рублей, юридические лица — до миллиона. Если же нарушения правил безопасности привели к лесному пожару, то штраф достигает 60 тысяч рублей для физических лиц и до двух миллионов для юридических.