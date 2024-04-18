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Жители Приморья за сутки 24 раза нарушили правила пожарной безопасности в лесах

С начала марта на нарушителей в крае составили почти 500 протоколов.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Приморье составили 24 протокола о нарушении правил пожарной безопасности в лесах. С начала марта к ответственности за небрежное отношение к возможным пожарам привлекли почти полтысячи жителей края, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на правительство региона.

Нарушителям грозят крупные штрафы. Простые жители могут расстаться с 50 тысячами рублей, юридические лица — до миллиона. Если же нарушения правил безопасности привели к лесному пожару, то штраф достигает 60 тысяч рублей для физических лиц и до двух миллионов для юридических.

Тем временем, за прошедшие сутки огнеборцы боролись на территории края с четырьмя природными пожарами. Три из них — в Уссурийском городском округе, Хасанском и Ханкайском муниципальных округах потушили, еще один возле села Монакино локализовали и дотушивают.

Согласно данным системы ИСДМ-Рослесхоз, с начала года на территории Приморья произошло 479 природных пожаров, охвативших территорию почти в 112 тысяч гектаров, из которых 20,5 тысяч гектаров — покрытых лесом земель.

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