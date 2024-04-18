График движения поездов изменится в минском метро 20 апреля

Уточняется, что 20 апреля 2024 года движение поездов в метро Минска будет организовано по графику рабочей субботы. В пресс-службе уточнили, что с 07.00 до 09.00 интервал движения поездов на Московской и Автозаводской линиях составит три минуты. С 09.00 до 17.00 интервал на двух линиях метрополитена составит пять-шесть минут. Что касается Зеленолужской линии метро, то она будет работать по графику выходного дня.