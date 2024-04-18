Литва закрыла пункт пропуска «Мядининкай» на границе с Беларусью

Литва закрыла пункт пропуска «Мядининкай», расположенного на границе с Беларусью, после пожара. В Государственном пограничном комитете сообщили, что литовская сторона приостановила оформление транспорта в указанном пункте пропуска. Подробности рассказали в ведомстве.