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Школу на Багратитона в Иркутске достроят за счёт регионального бюджета

В 2024 году в Иркутской области продолжается строительство 1 школ и 5 детских садов. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Кобзев во время послания о положении дел в регионе 18 апреля.

Источник: Reuters

«Регион выполнит все обязательства по нацпроектам — в том числе и по объектам, при строительстве которых возникли трудности в виде увеличения стоимости строительства — например, это школы в Братске и в микрорайоне “Союз” в Иркутске. По ряду объектов продолжается судебное разбирательство — в частности, по школе на улице Багратиона в Иркутске».

Глава региона выразил уверенность в том, что як возведению школы приступят вскоре после судебного разбирательства. Стоит отметить, что, если строительство образовательного учреждения начиналось по нацпроекту за средства федерального бюджета, завершать его придётся уже счёт регионального бюджета — средства на эти цели уже запланировали.

строительство