Школу на Багратитона в Иркутске достроят за счёт регионального бюджета

«Регион выполнит все обязательства по нацпроектам — в том числе и по объектам, при строительстве которых возникли трудности в виде увеличения стоимости строительства — например, это школы в Братске и в микрорайоне “Союз” в Иркутске. По ряду объектов продолжается судебное разбирательство — в частности, по школе на улице Багратиона в Иркутске».