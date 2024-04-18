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На реке Мана под Красноярском начался ледоход (видео)

На реке Мана в Красноярском крае начался ледоход.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 73% 755 мм рт. ст. +17°

Об этом сообщил глава Дивногорска Сергей Егоров.

По его словам, движение льда началось в 30 км от устья, в Усть-Мане ледоход ожидается через несколько дней.

«Напоминаю, что во время ледохода нужно быть особенно внимательными и не подходить близко к реке. Отдельная просьба к родителям, поговорить на эту тему со своими ребятишками», — обратился к жителям глава города.

Сергей Егоров отметил, что администрация держит паводок на особом контроле.

«Наши специалисты следят за ситуацией в постоянном режиме. Угрозы населенным пунктам нашего городского округа нет», — заверил глава города.

Стоит отметить, что в этом году освобождение Маны от льда произошло в обычное время. В 2022 году до Красноярска льдины добрались 24 апреля, в 2023 и 2001 годах — 1—2 мая. Самый ранний ледоход за последние годы был в 2014 году, когда Мана очистилась ото льда 9 апреля.