На реке Мана под Красноярском начался ледоход (видео)

Об этом сообщил глава Дивногорска Сергей Егоров.
По его словам, движение льда началось в 30 км от устья, в Усть-Мане ледоход ожидается через несколько дней.
«Напоминаю, что во время ледохода нужно быть особенно внимательными и не подходить близко к реке. Отдельная просьба к родителям, поговорить на эту тему со своими ребятишками», — обратился к жителям глава города.
Сергей Егоров отметил, что администрация держит паводок на особом контроле.
«Наши специалисты следят за ситуацией в постоянном режиме. Угрозы населенным пунктам нашего городского округа нет», — заверил глава города.
Стоит отметить, что в этом году освобождение Маны от льда произошло в обычное время. В 2022 году до Красноярска льдины добрались 24 апреля, в 2023 и 2001 годах —