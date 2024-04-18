На реке Мана под Красноярском начался ледоход (видео)

Стоит отметить, что в этом году освобождение Маны от льда произошло в обычное время. В 2022 году до Красноярска льдины добрались 24 апреля, в 2023 и 2001 годах — 1—2 мая . Самый ранний ледоход за последние годы был в 2014 году, когда Мана очистилась ото льда 9 апреля.