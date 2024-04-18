В Красноярском крае и Хакасии 19 апреля ожидается очень сильный ветер

Завтра, 19 апреля, в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии, а также в Туве ожидается очень сильный северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а местами — до 25 и более. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.
Помимо этого, сильный юго-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду обрушится на юг Таймыра.
Жителям рекомендуют соблюдать осторожность. Исключите работы на высоких зданиях, обходите рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.