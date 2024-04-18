За курение на борту самолёта оштрафовали иркутянина

Курильщиком, не желающим терпеть никотиновое голодание, стал 31-летний житель Чунского района. В отношении пассажира составили административный протокол. Теперь его могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей, а также внести в чёрные списки авиаперевозчиков. И придётся ему только на поездах ездить. Там, кстати, тоже курить нельзя.