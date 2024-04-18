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За курение на борту самолёта оштрафовали иркутянина

Жителя Приангарья будут административно наказывать за курение на борту самолёта, прилетевшего в Иркутск из Домодедово. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Источник: Freepik

Курильщиком, не желающим терпеть никотиновое голодание, стал 31-летний житель Чунского района. В отношении пассажира составили административный протокол. Теперь его могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей, а также внести в чёрные списки авиаперевозчиков. И придётся ему только на поездах ездить. Там, кстати, тоже курить нельзя.