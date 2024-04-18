В Новосибирской области создано 300 инженерных классов

На это направлен региональный проект «Специализированные классы». В его рамках в 2023—2024 учебных годах в семидесяти общеобразовательных организациях шестнадцати муниципальных образований региона открыт 301 специализированный класс по шести направлениям, в том числе авиастроительному (14 классов) и естественно-научному (46). Больше всего инженерных классов — 181. Они, в свою очередь, делятся по специализированным направлениям — агротехнологическому (11 классов), биотехнологическому (14), инженерно-технологическому (106), информационно-технологическому (46) и другим. По данным областного министерства образования, общая численность обучающихся в спецклассах превысила 7,3 тысячи человек.
Первые специализированные классы в регионе открыли еще пятнадцать лет назад. Результат — все больше выпускников при поступлении выбирают инженерные специальности. Так, девять из десяти выпускников инженерных классов поступают в вузы на естественно-научные направления.
Спецклассы курируют новосибирские вузы вместе с индустриальными партнерами, оценивая потребность в специалистах и актуализируя необходимый набор компетенций.
— Высокотехнологичные предприятия Новосибирской области формируют большой запрос на кадры и сами дают возможность удовлетворить этот запрос — так, сформирован широкий круг партнеров, которые взаимодействуют со школами, организациями допобразования, учреждениями среднего профессионального образования, помогая ориентировать подростков на естественно-научные, инженерные специальности, — отмечает глава региона Андрей Травников.
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) отвечает за кибербезопасность и информационные технологии. Кстати, комиссия грантового конкурса «Движение Первых» высоко оценила инициативу университета, направленную на раннее вовлечение школьников, студентов и аспирантов в научную и проектную-инженерную деятельность для развития кадрового потенциала в области информатики и телекоммуникаций. На средства гранта будет реализован научно-образовательный и просветительский проект «Академия ИнфоТех».
— Мы не первый год наблюдаем снижение количества школьников, выбирающих и сдающих ЕГЭ по математике и физике. При этом наши индустриальные партнеры говорят о кадровом дефиците в телеком- и ИТ-отраслях. Работа над проектами школьников со студентами повысит заинтересованность в сдаче профильных ЕГЭ и повлияет на выбор инженерных профессий в области связи и информтехнологиях, — отметил ректор СибГУТИ Юрий Зазуля.
Преподаватели профильного факультета Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) с прошлого учебного года курируют авиастроительные классы. Уже более четырехсот школьников региона занимаются в четырнадцати классах, открытых в восьми образовательных учреждениях области, включая Инженерный лицей НГТУ. Проект реализуется при поддержке регионального правительства и федеральной программы «Инженерные авиастроительные классы» нацпроекта «Образование».
— Ребятам интересно изобретать новое и улучшать то, что уже есть. Но хотелось бы, чтобы благополучным завершением проекта стал осознанный выбор ребятами инженерных специальностей, авиастроения, — отметила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.
Проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов называет проект инженерных классов с авиационной специализацией актуальным в контексте развития системы инженерного образования в целом.
— Для нас важно обеспечить эффективное взаимодействие между школами и университетом — привить ребятам любовь к техническому творчеству, инженерии. Сегодня ученики специализированных классов делают и запускают модели самолетов, через год они уже смогут проектировать беспилотники, а впоследствии поступить на технические специальности в университет, — отметил Сергей Чернов. — В регионе сформировался авиастроительный кластер, в котором школа — это звено, которое развивает идеи ранней профориентации и проект подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий авиационной направленности в рамках концепции «школа — техникум — вуз — предприятие».
Занятия в авиаклассах ведут преподаватели и студенты технического университета, партнерами проекта выступили Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина и Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова, а также филиал «Объединенной авиастроительной корпорации» и Институт развития профобразования.
Кроме того, в 2024—2025 учебном году в образовательных учреждениях Новосибирской области будут открыты спецклассы по направлению «Изучение беспилотных авиасистем (БАС)», которое сейчас весьма актуально в связи с устойчивым развитием рынка БАС и использованием дронов в таких областях, как сельское хозяйство, геодезия, энергетика, ЖКХ.
По словам заместителя министра образования региона Владимира Щукина, планируется подготовка школьников в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС. В результате увеличится количество детей, занимающихся в кружках технического творчества.
Одновременно с растущим запросом на инженерное образование возникает потребность в современной инфраструктуре — кабинетах технологий, технопарках, ИТ-кубах, киберполигонах.
Кстати.
На X Международном форуме технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске участники немало внимания уделили кадровому вопросу, а именно подготовке инженерных кадров. Предприятиям нужны компетентные специалисты, отвечающие запросам реального сектора экономики. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев отметил, что требуются конструкторы, проектировщики, разработчики. Экономике необходимы инженеры, технологи, специалисты в сферах информационных технологий, физики, энергетики, биоагротехнологий и других естественно-научных профессиях. И их необходимо подготовить в сжатые сроки. «Для того, чтобы свести до минимума адаптационный период на предприятии, выпускники должны приходить практически подготовленными и встраиваться в рабочие проектные команды», — подчеркнул замминистра.