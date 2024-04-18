В Новосибирской области создано 300 инженерных классов

На это направлен региональный проект «Специализированные классы». В его рамках в 2023—2024 учебных годах в семидесяти общеобразовательных организациях шестнадцати муниципальных образований региона открыт 301 специализированный класс по шести направлениям, в том числе авиастроительному (14 классов) и естественно-научному (46). Больше всего инженерных классов — 181. Они, в свою очередь, делятся по специализированным направлениям — агротехнологическому (11 классов), биотехнологическому (14), инженерно-технологическому (106), информационно-технологическому (46) и другим. По данным областного министерства образования, общая численность обучающихся в спецклассах превысила 7,3 тысячи человек.