В Новосибирске в первой половине 2025 года хотят завершить испытания самолета SSJ New

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по науке в Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. С. А. Чаплыгина Дмитрия Смирнова, в 2025 году в СибНИА хотят завершить статические испытания самолета SSJ New.