В Новосибирске берег озера забросали останками сельскохозяйственных животных

Ролик, на котором видно, как по берегу водоема разбросаны шкуры, черепа и кости крупного рогатого скота, выложил в сообществе «Инцидент Новосибирск» ВКонтакте житель улицы Лазурной. Он рассказал, что «нехорошее место» находится на МЖК недалеко от торгового центра «Континент».
— Летом здесь дети купаются, а эти «товарищи» превратили водоем в помойку, — посетовал местный житель.
В комментариях горожанина поддержали соседи.
Отметим, что свалка останков животных на МЖК — проблема, образно выражаясь, с «длинной бородой». Тревогу по этому поводу жители били еще несколько лет назад. Тогда на месте проводились проверки. Выяснилось, что отходы производства выбрасывают владельцы расположенных поблизости заведений общепита. Представители «Спецавтохозяйства» объясняли, что такие отходы нужно утилизировать в особом порядке. Виновников нашли и оштрафовали. На какое-то время бардак прекратился. И вот опять.
Екатерина СОСНИНА.