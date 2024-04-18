В Новосибирске берег озера забросали останками сельскохозяйственных животных

Отметим, что свалка останков животных на МЖК — проблема, образно выражаясь, с «длинной бородой». Тревогу по этому поводу жители били еще несколько лет назад. Тогда на месте проводились проверки. Выяснилось, что отходы производства выбрасывают владельцы расположенных поблизости заведений общепита. Представители «Спецавтохозяйства» объясняли, что такие отходы нужно утилизировать в особом порядке. Виновников нашли и оштрафовали. На какое-то время бардак прекратился. И вот опять.