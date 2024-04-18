В Красноярском крае покажут оперу и балет по произведениям Астафьева

В ближайшие годы красноярцы увидят новую оперу по произведениям Виктора Астафьева.
Стало известно, что на ее постановку выделяют 50 миллионов рублей. Деньги поступят в течение двух лет. Кстати, столько же планируется потратить на обследование здания Красноярского театра оперы и балета, который в ближайшем будущем ждет реконструкция.
А к 100-летнему юбилею Астафьева в театр оперы и балета вернется «Последний полон». Сейчас идут репетиции этой постановки, актерский состав за 10 лет обновился. Спектакль, состоящий из шести одноактных балетов по произведениям писателя, можно увидеть, начиная с 1 мая. Напомним, номера ставили молодые хореографы со всей страны.