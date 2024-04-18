Мощные ливни в Дубае стали причиной отмены рейсов из Новосибирска

Из-за неблагоприятных метеоусловий начали отменять рейсы как в Дубае из Новосибирска, так и в обратную сторону. Об этом пишет Сиб.фм.
В аэропорту Толмачёво изданию подтвердили, что в четверг, 18 апреля, рейс S7 Дубае — Новосибирск временно задержали: посадку, назначенную на 21.15, перенесли на 13.50.
Отменили рейс на 18 апреля FZ 964 из Толмачево в Дубае — он должен был вылететь в 05.20.
Информации об отмене рейса на 19 апреля в 08.40 Новосибирск — Дубае пока нет.
«Все зависит от ситуации, которая сейчас происходит в Дубае», — отметили Сиб.фм в пресс-центре Толмачево.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что жительница Новосибирска продаёт купюры США, Кубы и Камбоджи за 1 млн рублей.