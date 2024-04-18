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В России расширили перечень жизненно важных препаратов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правительство расширило список жизненно важных медикаментов и перечень препаратов при болезнях, требующих дорогостоящего лечения, сообщается на сайте кабмина.

Источник: © РИА Новости

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. Распоряжение об этом подписано», — говорится в публикации.

В обновленный перечень добавили три комбинированных препарата, которые применяют для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями:

цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.

Кроме того, в перечень ЖНВЛП включили два новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом:

сампэгинтерферон бета-1а, дивозилимаб.

Также эти медикаменты пополнили список препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.

Всего в списке жизненно важных препаратов уже более 800 наименований. Все включенные в него медикаменты производят исключительно на территории России, включая готовую лекарственную форму и синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство.

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