В Пермском крае упростили получение земли для семей военнослужащих

В рассмотренный проект закона вошел еще один пакет поправок. Он предусматривает возможность предоставления земельных участков многодетным семьям в аренду на территории закрытого административно-территориального образования. Также исключается обязанность многодетных семей подтверждать совместное проживание, так как факт регистрации гражданина не может однозначно подтвердить факт совместного проживания всех членов семьи.