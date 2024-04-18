В Пермском крае упростили получение земли для семей военнослужащих

В Пермском крае внесли изменения в региональный закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям военнослужащих. Законопроект приняли на пленарном заседании краевого парламента по инициативе главы региона Дмитрия Махонина.
После вступления в силу изменений многодетные семьи военнослужащих смогут получить земельный участок без учета срока проживания на территории Пермского края. Право на льготу также сохранится в случае гибели одного или нескольких членов многодетной семьи.
«Ранее для получения земельного участка семье на момент подачи заявления необходимо было проживать на территории региона не менее пяти лет», — пояснили суть изменений законодатели.
В рассмотренный проект закона вошел еще один пакет поправок. Он предусматривает возможность предоставления земельных участков многодетным семьям в аренду на территории закрытого административно-территориального образования. Также исключается обязанность многодетных семей подтверждать совместное проживание, так как факт регистрации гражданина не может однозначно подтвердить факт совместного проживания всех членов семьи.
Депутаты поддержали принятие законопроекта. Он вступит в силу до конца апреля этого года.