В Приморье открыли движение по двум новым мостам

В районе поселка Горноводное в Ольгинском округе Приморья введены в эксплуатацию два новых временных мостовых сооружения через реку Минеральную, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительстве края.

В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства сказали, что что объекты — это быстровозводимые средние автодорожные разборные мосты (САРМ). Они установлены на 278 и 279 километрах дороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово, всего в пяти километрах от поселка Горноводное.

Отмечается, что такие сооружения устанавливаются на участках трасс, где ежегодно возникают проблемы с затоплением объездов.

«Мосты временные, срок их службы — порядка пяти лет. Их главное преимущество в быстрой сборке. Один пролет длиной 25 метров можно собрать за сутки», — рассказал производитель работ Приморской строительной компании Иван Лавриков.

Специалист отметил, что мост безопасен в период холодов. Он подчеркнул, что в этом районе температура воздуха не опускается настолько низко, чтобы мост стал скользким для автомобилей. Кроме того, на подъезде к мостам установлены ограничивающие скорость знаки.