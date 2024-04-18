В Приморье открыли движение по двум новым мостам

В районе поселка Горноводное в Ольгинском округе Приморья введены в эксплуатацию два новых временных мостовых сооружения через реку Минеральную, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительстве края.
В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства сказали, что что объекты — это быстровозводимые средние автодорожные разборные мосты (САРМ). Они установлены на 278 и 279 километрах дороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово, всего в пяти километрах от поселка Горноводное.
Отмечается, что такие сооружения устанавливаются на участках трасс, где ежегодно возникают проблемы с затоплением объездов.
«Мосты временные, срок их службы — порядка пяти лет. Их главное преимущество в быстрой сборке. Один пролет длиной 25 метров можно собрать за сутки», — рассказал производитель работ Приморской строительной компании Иван Лавриков.
В текущем году планируется установить еще один быстровозводимый мост на 25 километре дороги 300 километр — Фурманово, также в Ольгинском округе. Этот участок также страдает от паводков и тайфунов, и новое мостовое сооружение поможет улучшить ситуацию на дороге.