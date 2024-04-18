На трех объектах БАМа в Иркутской области и Бурятии открыли движение поездов

На трех участках Байкало-Амурской магистрали, расположенных в Приангарье и Бурятии, открыли движения поездов. Об этом сообщают в ВСЖД.
— Открыто движение поездов на разъезде 1174 км на участке Кирон — Ангоя (Бурятия) и новым вторым путям на перегонах Таковка — Небель (Иркутская область) и Янчуй — Чуро (Бурятия), — говорят в ВСЖД.
Общая протяженность уложенных путей составила 29,8 км. При этом установили 15 стрелочных переводов, 861 опору контактной сети, более 190 км сетей связи сигнализации, централизации и блокировки.
Кроме того, строители возвели девять железобетонных мостов и 29 водопропускных труб.
Открытие движения позволит увеличить провозную способность БАМа в границах Восточно-Сибирской железной дороги на участке Лена — Таксимо с 24,7 до 51,2 млн тонн грузов.