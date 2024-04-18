Двух красноярцев жестко задержал ОМОН из-за выложенного ролика со стрельбой (видео)

В пресс-службе краевого управления МВД РФ сообщили, что при мониторинге социальных сетей специалисты обнаружили видеоролик. На нем видно, что человек, находящийся в едущем по Николаевскому мосту «Мерседесе», дважды стреляет в воздух. Сотрудники полиции установили личность стрелка, а также еще одного участника инцидента.
Мужчин задержали при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по Красноярскому краю. После этого их доставили в отдел полиции.
Стрелок признался, что запись была сделана в феврале 2024 года. Это была свадьба знакомого мужчины. Пистолет, из которого он стрелял, охолощенный. Так ли это, установит экспертиза.
В отношении 33-летнего мужчины составили административный протокол за стрельбу в населенном пункте (ч. 2 ст. 20.13 КоАП). Ему может грозить штраф до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия или лишение лицензии на оружие на срок до 3 лет с его конфискацией.
Еще один участник свадебного кортежа — 28-летний мужчина, будет наказан за то, что не исполнил обязанности по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации (ч. 1 ст. 18.8 КоАП). За это ему грозит штраф до 5 тыс. рублей и могут выдворить за пределы страны.