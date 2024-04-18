Двух красноярцев жестко задержал ОМОН из-за выложенного ролика со стрельбой (видео)

Еще один участник свадебного кортежа — 28-летний мужчина, будет наказан за то, что не исполнил обязанности по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации (ч. 1 ст. 18.8 КоАП). За это ему грозит штраф до 5 тыс. рублей и могут выдворить за пределы страны.