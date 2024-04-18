Главные новости 18 апреля

В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на регионы

Российские военные минувшей ночью перехватили в небе над несколькими регионами почти 50 украинских дронов, реактивных снарядов и ракет.



Франция стала главным покупателем российского газа в ЕС

В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона — на трубопроводный газ.



Зеленский признал причастность Киева к атаке на аэродром в Крыму

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому военному объекту в Джанкое, целью был аэродром.



Страны G7 рассказали о планах на замороженные активы России

Государства «большой семерки» планируют сохранить активы РФ замороженными до тех пор, пока не добьются от российского руководства выплат Украине за ущерб, нанесенный в рамках конфликта.



AstraZeneca обратилась в СК из-за лекарства от диабета

AstraZeneca пожаловалась в Следственный комитет на производителя лекарств «Акрихин». Тот выпустил в оборот аналог препарата от диабета «Форсига» во время действия патента.