Юристы рассказали красноярцам, стоит ли брать отпуск после майских праздников

«В отпуск не засчитываются только праздничные дни, но не присоединенные к ним выходные. Если в ваш отпуск попадут праздничные дни в мае, не засчитаются только 1 и 9 мая. Остальные выходные дни в мае — это присоединенные к праздникам дни, на которые отпуск не продлевается», — пояснила специалист.