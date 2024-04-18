Юристы рассказали красноярцам, стоит ли брать отпуск после майских праздников

Особенно привлекателен для отдыха май. И не только расцветом природы, теплыми деньками, но и длительными праздниками. Юристы рассказали, выгодно ли брать плановый отпуск в этот весенний месяц.
Специалисты напомнили, что в 2024 году 4-дневные периоды приходятся на Праздник Весны и Труда (с 28 апреля по 1 мая) и День Победы (с 9 по 12 мая). По данным сервиса SuperJob, 15% красноярцев хотят продлить отдых в этом месяце отпусками и отгулами.
«В отпуск не засчитываются только праздничные дни, но не присоединенные к ним выходные. Если в ваш отпуск попадут праздничные дни в мае, не засчитаются только 1 и 9 мая. Остальные выходные дни в мае — это присоединенные к праздникам дни, на которые отпуск не продлевается», — пояснила специалист.
То есть, тот, кто выбрал отдых в мае, и получит меньше, зато дольше отдохнет. По словам эксперта, больше отпускных удастся получить в июле, октябре (23 рабочих дня) и в августе (22 рабочих дня).
53% опрошенных красноярцев не собираются уходить в отпуск в праздничные дни. Еще 16% не определились с планами.
Эксперты напомнили, что те, кого работодатель просит выйти в нерабочий праздничный день, должны получить оплату труда в двойном объеме. Также юристы заявляют о праве сотрудника попросить вместо двойной оплаты дополнительный выходной.