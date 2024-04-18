«Пришлось сделать аборт»: ждуля из Красноярска рассказала о романе с заключенным

Жительница Красноярского края рассказала, как стала той самой «ждулей». Женщина поделилась историей романа с заключенным с журналистом «МК в Красноярске».
Жительница Красноярского края Мария (имя изменено) рассказала о том, как сложилась ее судьба после отношений с заключенным Сергеем (имя изменено), который отбывал наказание в исправительной колонии Санкт-Петербурга.
— Как вы познакомились с Сергеем?
Познакомились мы еще в молодости, когда нам было по 18−20 лет. Тогда гуляли в одной компании, особо ничего не было романтичного. Жизнь нас раскидала по разным городам, он уехал из Красноярска в Питер. Так и перестали общаться.
Я не вспоминала о нем до того, как мне исполнилось 30 лет. Сережа внезапно написал мне, спросил, как у меня жизнь складывается, вышла ли я замуж, есть ли дети. В тот момент я была одна, поэтому начала общаться.
— Он сразу сообщил о том, что находится в тюрьме?
Нет, не сразу, боялся. Мы месяц переписывались, но он постоянно пропадал из сети. Я думала, что работает, решила спросить. Тогда и признался, что отбывает срок в исправительной колонии. Я была шокирована этой новостью. Не могла даже подумать, что так сложится его жизнь. Но общение я не прекратила.
— Из-за чего он отбывал наказание? Смутила ли вас статья?
Что-то с наркотиками связано было. Оказалось, что Питер повлиял на него плохо. А может и не Питер, не знаю, но он связал свою жизнь с запрещенными веществами. Пытался продать кому-то в клубе, вроде бы. Или закладку прятал, я уже не очень помню. Дали 4 года, легко отделался. Статья смутила, конечно же. В целом я с тюрьмой боялась связываться, гиблое дело. Но общение прекращать не стала, хотела помочь ему, поддержать.
— Как развивались ваши отношения?
Я отправляла ему посылки, успела две бандероли отправить. Сергей за мной ухаживал, слова приятные говорил, комплименты. Своего красноярского друга попросил мне цветы передать со сладостями, как же я удивилась тогда. Мне понравилось, что внимание проявлял даже на расстоянии. Через пару месяцев пригласил на свидание, я очень волновалась, но согласилась. Поехала в Питер, мы увиделись, разговаривали через телефон, где-то час. Я тогда смотрела на него и понимала, что меня очень к нему тянет.
Спустя еще 2 месяца Сережа сказал, что хочет еще одно свидание. Более длительное, вдвоем. Договорился как-то. Я не знала тонкостей посещения заключенных, не понимала, сколько можно, как часто. Он все объяснял. Я решилась. Тогда я приехала к нему во второй раз, нам выделили маленькую комнату, сказали, что можем пробыть вместе 4 часа. Тогда и начались наши любовные отношения, страсть обуяла. Расставаться точно не хотелось.
— Что было дальше?
Я вернулась домой, спустя какое-то время поняла, что у меня задержка. Мы с Сережей не предохранялись, откуда б знали, что будет интим? Все так внезапно вышло. Сделала тест, оказалось, что беременна. Я сразу в панику, написала ему смс короткое. Сережа в шоке был, но в приятном. Я растеряна была, не понимала, что делать. Тогда ему еще 3 года сидеть оставалось, считай, весь декретный отпуск. Я решила сохранить беременность и встала на учет, так как Сережа меня поддержал и сказал, что хочет семью.
— Вы родили ребенка?
Нет. На УЗИ мне сказали, что у малыша патология. Спросили, не употребляла ли наркотические средства. Тогда я и поняла, что это из-за Сережи. Меня тогда такая печаль и злость охватили, я не знала, что делать. Рожать больного ребенка, еще отец его в тюрьме, мне показалось слишком. Я не справилась бы, решила прервать беременность.
— Как отреагировал Сергей?
Он сказал, что я предательница. Что должна была оставить ребенка, пусть бы он был больным. Конечно, легко говорить, когда ты за множество километров от дитя. Тогда-то мы и расстались, поссорились сильно. Да и в целом, не знаю, как бы я справилась одна.
— Повторили бы вы роман с заключенным?
Однозначно нет. Это тяжело морально, оказалось, что и физически. Больные дети… Потрепанные нервы… Постоянные поездки, расстояние. Помощи никакой, деньги только потратила на билеты к нему, да обратно. Не стоит оно того.