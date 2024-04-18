«Пришлось сделать аборт»: ждуля из Красноярска рассказала о романе с заключенным

Я вернулась домой, спустя какое-то время поняла, что у меня задержка. Мы с Сережей не предохранялись, откуда б знали, что будет интим? Все так внезапно вышло. Сделала тест, оказалось, что беременна. Я сразу в панику, написала ему смс короткое. Сережа в шоке был, но в приятном. Я растеряна была, не понимала, что делать. Тогда ему еще 3 года сидеть оставалось, считай, весь декретный отпуск. Я решила сохранить беременность и встала на учет, так как Сережа меня поддержал и сказал, что хочет семью.