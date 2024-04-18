Новый тротуар и освещение устроят в районе улицы Чернышевского в Иркутске

В текущем году запланировано благоустройство двух участков улицы Чернышевского. Работы проведут напротив детсада № 37 и на пересечении с улицей Герцена. На территории устроят новое освещение, тротуары, проведут озеленение. Привлекать внимание горожан к месту будет смотровая площадка. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Работы на двух участках улицы выполнят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Специалисты выполнят планировку территории с учетом отвода талых и ливневых вод. В планах заменить покрытие тротуаров, устроить лестницы и смонтировать бордюры. Также вдоль пешеходных путей и в самих местах отдыха появится освещение.
"Благоустройство территории выполним в едином стиле. Интересным акцентом станет смотровая площадка, с которой будет открываться красивый вид на город по другую сторону реки Ангары. Там же установим подвесные качели и информационный стенд. В Свердловском округе в предыдущие годы по разным программам мы сделали такие площадки в предместье Глазково и на Синюшиной горе. Убежден, что новое общественное пространство будет популярно у иркутян, — отметил мэр города Руслан Болотов.
Добавим, что всего две недели осталось до конца голосования за объекты благоустройства в 2025 году. Оставить свой голос можно на сайте. Поучаствовать в голосование может иркутянин старше 14 лет.