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Новый тротуар и освещение устроят в районе улицы Чернышевского в Иркутске

Также на благоустроенной территории появится смотровая площадка.

Источник: IrkutskMedia.ru

В текущем году запланировано благоустройство двух участков улицы Чернышевского. Работы проведут напротив детсада № 37 и на пересечении с улицей Герцена. На территории устроят новое освещение, тротуары, проведут озеленение. Привлекать внимание горожан к месту будет смотровая площадка. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Работы на двух участках улицы выполнят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Специалисты выполнят планировку территории с учетом отвода талых и ливневых вод. В планах заменить покрытие тротуаров, устроить лестницы и смонтировать бордюры. Также вдоль пешеходных путей и в самих местах отдыха появится освещение.

Также проект работ включает установку скамеек, урн, устройство газонов и высадку деревьев с кустарниками.

"Благоустройство территории выполним в едином стиле. Интересным акцентом станет смотровая площадка, с которой будет открываться красивый вид на город по другую сторону реки Ангары. Там же установим подвесные качели и информационный стенд. В Свердловском округе в предыдущие годы по разным программам мы сделали такие площадки в предместье Глазково и на Синюшиной горе. Убежден, что новое общественное пространство будет популярно у иркутян, — отметил мэр города Руслан Болотов.

Добавим, что всего две недели осталось до конца голосования за объекты благоустройства в 2025 году. Оставить свой голос можно на сайте. Поучаствовать в голосование может иркутянин старше 14 лет.

ЖКХ