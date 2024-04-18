Новый тротуар и освещение устроят в районе улицы Чернышевского в Иркутске

"Благоустройство территории выполним в едином стиле. Интересным акцентом станет смотровая площадка, с которой будет открываться красивый вид на город по другую сторону реки Ангары. Там же установим подвесные качели и информационный стенд. В Свердловском округе в предыдущие годы по разным программам мы сделали такие площадки в предместье Глазково и на Синюшиной горе. Убежден, что новое общественное пространство будет популярно у иркутян, — отметил мэр города Руслан Болотов.