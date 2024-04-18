Степень готовности строящейся школы в ФМР назвал мэр Краснодара

— Темпы строительства школы не обнадёживают. Это важный для Фестивального микрорайона соцобъект, и он должен быть сдан в срок. Никаких переносов открытия учебного заведения быть не должно, и для этого будут приложены все усилия, — подчеркну Евгений Наумов.