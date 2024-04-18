Степень готовности строящейся школы в ФМР назвал мэр Краснодара

Глава Краснодара Евгений Наумов побывал на стройплощадке школы на 825 мест на проспекте им. Константина Образцова и готовность проекта оценил в 50%. Ввести школу в эксплуатацию планируется до конца 2024 года. В адрес подрядчика были вынесены замечания и предостережения, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Учебное заведение строят по нацпроекту «Образование».
На строительной площадке сейчас заняты 180 человек и семь единиц техники. Специалисты обустраивают кровлю, прокладывают вентиляционные и инженерные сети, параллельно занимаются благоустройством территории школы, в том числе спортивных площадок.
— Темпы строительства школы не обнадёживают. Это важный для Фестивального микрорайона соцобъект, и он должен быть сдан в срок. Никаких переносов открытия учебного заведения быть не должно, и для этого будут приложены все усилия, — подчеркну Евгений Наумов.
Здание школы и пришкольная территория располагается на участке площадью 27,5 тыс. кв. метров. Учебное заведение будет состоять из трёх этажей и 33 кабинетов для учащихся с 1 по 11 классы. Проектом предусмотрены также медицинский блок, три спортивных зала, два актовых зала, библиотека, пищеблок. Рядом со школой обустроят несколько спортивных зон для занятий разными видами спорта.