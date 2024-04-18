«Тем, кто инвестирует, надо задуматься»: архитектор Генне заявил, что улицы Карбышева в Калининграде не будет

В Калининграде не будет улицы Генерала Карбышева. Об этом пишет «РБК Калининград» со ссылкой на заявление советника губернатора, архитектора Вячеслава Генне.
«Тем, кто инвестирует в набережную Карбышева, надо задуматься. Потому что улицы Карбышева по генплану не будет, будет улица Заречная. Карбышева превратится в пешеходную зону, наверное, с возможностью подъезда. Она довольно широкая, там можно реализовать большое количество всяких интересных объектов, помимо благоустройства. Об этом надо думать», — сказал Генне.
Архитектор также уточнил, что на территории Дома Советов помимо парка планируется возведение делового центра. «Это будет большая общественная территория, деловой центр и одна или две городских площади. И используя вот такой девелоперский проект, подход — когда сначала делается среда, парк, а потом идёт какой-то запуск какого-то проекта — мы как раз планируем по такому пути пойти. А не наоборот, [когда] сначала создаётся центр, а вокруг него благоустройство», — добавил он.
Вячеслав Генне ранее заявил, что в Калининграде на острове Октябрьский себестоимость застройки в два раза выше, чем в других частях города.