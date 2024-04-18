«Тем, кто инвестирует, надо задуматься»: архитектор Генне заявил, что улицы Карбышева в Калининграде не будет

Архитектор также уточнил, что на территории Дома Советов помимо парка планируется возведение делового центра. «Это будет большая общественная территория, деловой центр и одна или две городских площади. И используя вот такой девелоперский проект, подход — когда сначала делается среда, парк, а потом идёт какой-то запуск какого-то проекта — мы как раз планируем по такому пути пойти. А не наоборот, [когда] сначала создаётся центр, а вокруг него благоустройство», — добавил он.