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Новокузнецкая фабрика игрушек стала победителем национальной премии

Новокузнечане представили на конкурс серию игрушек из дерева «Синий трактор».

Новокузнецкая фабрика игрушек «Деревяшер» признана лучшей в номинации «Лучшая лицензионная продукция» национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок».

«Производство игрушек — большая ответственность. Поэтому мы ставим перед собой самые высокие требования по всем параметрам для каждой игрушки: эко-материалы, высокая степень обработки, дизайн. Главные эксперты — это родители и дети, которые вот уже на протяжении пяти лет вдохновляют нас своими отзывами и обратной связью», — сказал директор фабрики Кирилл Сидоров.

В ежегодном конкурсе принимают участие российские компании и производства по выпуску игрушек, учебного оборудования, товаров для творчества, сервисов для детей. В этом году на конкурс было представлено много проектов, связанных с инновациями, дизайнерскими решениями и использованием культурного наследия страны.

Новокузнецкая фабрика представила на конкурс серию игрушек из дерева «Синий трактор»: машинки, наборы с фигурками животных, пазлы, раскраски, ночник, детский «растущий» стол и стул. Она открылась в 2007 году и первой в России начала серийное производство деревянных игрушек-героев мультфильма. Ежемесячно предприятие выпускает около 2,5 тысячи товаров.