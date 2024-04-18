Новокузнецкая фабрика игрушек стала победителем национальной премии

«Производство игрушек — большая ответственность. Поэтому мы ставим перед собой самые высокие требования по всем параметрам для каждой игрушки: эко-материалы, высокая степень обработки, дизайн. Главные эксперты — это родители и дети, которые вот уже на протяжении пяти лет вдохновляют нас своими отзывами и обратной связью», — сказал директор фабрики Кирилл Сидоров.