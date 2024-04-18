Облвласти заявляют об удачном эксперименте по доставке замороженной пищи морем

Рейс совершил сухогруз «Синегорск». На его борту находился груз автомобилей-рефрижераторов, в котором и привезли пищевую продукцию. По сообщениям ведомства, погрузка и разгрузка в портах Калининграда и Санкт-Петербурга осуществлялась вертикальным способом с самого судна, поэтому ее завершили в кратчайшие сроки.