В одной из аптек Краснодара незаконно сбывали сильнодействующие вещества

Полицейские, сотрудники прокуратуры и Росздравнадзора выявили факт приготовления к осуществлению незаконного сбыта препарата, содержащего в своем составе сильнодействующее вещество — прегабалин. В подсобных помещениях аптеки правоохранители обнаружили почти 1,3 тыс. упаковок вышеуказанных веществ. Кроме того, в туалетной комнате обнаружено многочисленное количество их фрагментов. Полицейские изъяли 68 упаковок рецептурных бланков, часть из них могут быть фальшивыми. Служебные журналы также велись с нарушениями.