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В одной из аптек Краснодара незаконно сбывали сильнодействующие вещества

В Краснодаре расследуется уголовное дело по факту незаконного оборота сильнодействующих веществ в целях сбыта. Препараты нашли в одной из аптек города на улице Московской, сообщает пресс-служба УМВД краевой столицы.

Источник: Reuters

Полицейские, сотрудники прокуратуры и Росздравнадзора выявили факт приготовления к осуществлению незаконного сбыта препарата, содержащего в своем составе сильнодействующее вещество — прегабалин. В подсобных помещениях аптеки правоохранители обнаружили почти 1,3 тыс. упаковок вышеуказанных веществ. Кроме того, в туалетной комнате обнаружено многочисленное количество их фрагментов. Полицейские изъяли 68 упаковок рецептурных бланков, часть из них могут быть фальшивыми. Служебные журналы также велись с нарушениями.

Похожий случай произошел ранее в Сочи. В аптеке в микрорайоне Кудепста зафиксирован факт безрецептурной продажи психотропных веществ. Изъяли 669 блистеров с таблетками.