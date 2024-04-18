«Погода остается зимней»: Температура в Петербурге будет ниже нормы до конца недели

Погода в Петербурге в последнее время очень нестабильная. То в городе стоит почти летняя жара, то падает снег. Но сегодня, 18 апреля, осадков не ожидается. Однако природа все равно не спешит вновь возвращаться к весенним показателям, поэтому в ближайшие дни тепла ждать не стоит. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.