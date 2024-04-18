«Погода остается зимней»: Температура в Петербурге будет ниже нормы до конца недели

Погода в Петербурге в последнее время очень нестабильная. То в городе стоит почти летняя жара, то падает снег. Но сегодня, 18 апреля, осадков не ожидается. Однако природа все равно не спешит вновь возвращаться к весенним показателям, поэтому в ближайшие дни тепла ждать не стоит. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
— Погода остается зимней. В течение нескольких холодных дней температура в Северной столице и по всему региону будет сохраняться на три-пять градусов ниже нормы, — указал синоптик.
Кстати, вчера, 17 апреля, столбик термометра поднялся только до трех градусов, а это уже ниже нормы на три градуса.
Возвращаясь к прогнозу на 18 апреля, Колесов отметил, что с неба вскоре должны уйти облака. Даже солнце может выглянуть. Но оно не сильно прогреет воздух, поэтому выше четырех градусов ожидать не стоит.
А в пятницу, 19 апреля, нужно готовиться к снегопадам. По словам синоптика, осадков выпадет много, даже снежный покров образуется.