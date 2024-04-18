Советский район Волгограда оставят без воды с 19 по 21 апреля

Большая часть Советского района Волгограда в ближайшие выходные на два дня останется без воды — не будет ни холодной, ни горячей. Отключат водоснабжение уже вечером в пятницу. Краны в домах пересохнут с 22 часов 19 апреля 2024 до 14 часов воскресенья 21 апреля, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях».
Исключением станут дома на Тулака, в поселках Гули Королевой, Майский, Горный, Водный и Горьковский. На Максимке отключения воды запланировали неделей позже — с 22 часов 26 апреля до 6 утра 28 апреля.
Пока волгоградцы будут терпеть вынужденные коммунальные неудобства, «Концессии» займутся обновлением и ремонтом оборудования водопроводно-насосной станции «Горная поляна» и водоочистной станции Максима Горького.
Не забудьте набрать воды!