Советский район Волгограда оставят без воды с 19 по 21 апреля

Большая часть Советского района Волгограда в ближайшие выходные на два дня останется без воды — не будет ни холодной, ни горячей. Отключат водоснабжение уже вечером в пятницу. Краны в домах пересохнут с 22 часов 19 апреля 2024 до 14 часов воскресенья 21 апреля, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях».