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Советский район Волгограда оставят без воды с 19 по 21 апреля

Отключат воду в Советском районе Волгограда вечером 19 апреля 2024.

Источник: Комсомольская правда

Большая часть Советского района Волгограда в ближайшие выходные на два дня останется без воды — не будет ни холодной, ни горячей. Отключат водоснабжение уже вечером в пятницу. Краны в домах пересохнут с 22 часов 19 апреля 2024 до 14 часов воскресенья 21 апреля, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях».

Исключением станут дома на Тулака, в поселках Гули Королевой, Майский, Горный, Водный и Горьковский. На Максимке отключения воды запланировали неделей позже — с 22 часов 26 апреля до 6 утра 28 апреля.

Пока волгоградцы будут терпеть вынужденные коммунальные неудобства, «Концессии» займутся обновлением и ремонтом оборудования водопроводно-насосной станции «Горная поляна» и водоочистной станции Максима Горького.

Не забудьте набрать воды!

ЖКХ