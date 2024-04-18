17,5 млн рублей перечислили мошенникам жители Хабаровского края

Более 17 млн 500 тысяч рублей лишились комсомольчане, попавшись на серию уловок дистанционных мошенников. С начала апреля текущего года в отделы полиции УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре поступило 10 заявлений от граждан, пострадавших от неправомерных действий аферистов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию за помощью обратилась 45-летняя женщина с заявлением о мошенничестве и сообщила, что решила заработать на инвестициях. С начала апреля текущего года во взаимодействии с лжесотрудниками инвестиционной компании женщина перевела мошенникам разными суммами 100 тысяч рублей личных сбережений и более 6 миллионов 700 тысяч рублей кредитных средств.
Другая жительница города Юности, которая обратилась в городской отдел полиции, сообщила, что неизвестные позвонили ей через мессенджер и представились сотрудниками службы финансового мониторинга и правоохранительных органов. Введя женщину в заблуждение, злоумышленники убедили ее в необходимости перевода всех денежных средств на «безопасный счет». Заявительница последовала указаниям и перевела на неустановленные банковские счета более 6 миллионов 650 тысяч рублей.
На эту же уловку попались еще трое комсомольчан 25, 36 и 44 лет. Чтобы спастись от выдуманных мошенников, потерпевшие перевели на якобы безопасные ячейки 520 тысяч рублей личных сбережений.
С другой схемой мошенничества столкнулась 66-летняя жительница Центрального района. Женщина сообщила, что с неизвестного номера позвонил оператор сотовой связи и настоял на якобы пролонгации договора услуг с компанией. После согласия заявительницы он прислал смс-сообщение с кодом, который заявительница сообщила собеседнику. Тем самым злоумышленник получил доступ к личным данным потерпевшей и заблокировал доступ к Госуслугам. После, представившись уже лжесотрудниками силовых структур и работниками банков обманным путем убедили перевести на так называемые безопасные счета 2 миллиона 440 тысяч личных и кредитных средств.
По всем фактам мошенничества полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправным деяниям.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2,3,4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Сотрудники полиции напоминают:
— Если вам по телефону предлагают инвестировать на кредитные средства и гарантируют высокую прибыль в короткие сроки, скорее всего, это мошенники. Положите трубку и не реагируйте на сомнительные предложения.
— Безопасных счетов не существует. Сотрудники силовых структур и других учреждений не будут звонить гражданам по поводу финансовых операций с вашими денежными средствами. В случае поступления такого звонка положите трубку и обратитесь в финансовое учреждение самостоятельно;
— Договор услуг мобильного оператора бессрочный. Продления он не требует, а оператор сотовой связи не будет звонить и высылать коды в смс-сообщениях. Все действия с изменениями данных в договоре или с тарифом сотовой связи лучше всего проводить лично, посетив офис оператора;
— Мошенники, получив доступ к аккаунту потерпевшего, могут писать от его имени. В случае поступления сообщения от друзей или родственников по вопросу финансовой помощи, позвоните ему сами и поинтересуйтесь, нужна ли в действительности Ваша поддержка.
В случае если вы стали жертвой мошенников, обратитесь за помощью в отдел полиции лично или сообщите об этом по телефону 02.