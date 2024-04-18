17,5 млн рублей перечислили мошенникам жители Хабаровского края

С другой схемой мошенничества столкнулась 66-летняя жительница Центрального района. Женщина сообщила, что с неизвестного номера позвонил оператор сотовой связи и настоял на якобы пролонгации договора услуг с компанией. После согласия заявительницы он прислал смс-сообщение с кодом, который заявительница сообщила собеседнику. Тем самым злоумышленник получил доступ к личным данным потерпевшей и заблокировал доступ к Госуслугам. После, представившись уже лжесотрудниками силовых структур и работниками банков обманным путем убедили перевести на так называемые безопасные счета 2 миллиона 440 тысяч личных и кредитных средств.