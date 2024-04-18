В Иркутске проведут капитальный ремонт ТЮЗа

На этот год в Иркутской области намечен капитальный ремонт учреждений культуры. Всего под реконструкцию попадут 19 объектов, среди них библиотеки, детские школы искусств и театры На это выделили 847 миллионов рублей. В столице Приангарья, например, ремонт ждет ТЮЗ им. Вампилова, музыкальный колледж и детскую школу искусств. Об этих планах рассказал губернатор области Игорь Кобзев.
— Активное развитие театрального искусства и культурно-досуговой деятельности позволит обеспечить рост посещений культурных мероприятий. В прошлом году в Иркутской области их посетили около 30 млн человек, — заметил губернатор региона.
Помимо Иркутских культурных центров капитальные ремонты затронут детскую школу искусств в Киренске, дома культуры Боханского и Братского районов. Продолжится и строительство досугового центра в селе Обуса Осинского района.
В прошлом году в Приангарье возвели по одному дому культуры в Тайшетском и Куйтунском районе, а два таких учреждения построили в Хомутово. Новое техническое оборудование приобрели для Иркутского драмтеатра, а в Киренске и Бодайбо появились два виртуальных концертных зала.