В Иркутске проведут капитальный ремонт ТЮЗа

На этот год в Иркутской области намечен капитальный ремонт учреждений культуры. Всего под реконструкцию попадут 19 объектов, среди них библиотеки, детские школы искусств и театры На это выделили 847 миллионов рублей. В столице Приангарья, например, ремонт ждет ТЮЗ им. Вампилова, музыкальный колледж и детскую школу искусств. Об этих планах рассказал губернатор области Игорь Кобзев.