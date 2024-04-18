Власти Кишинева модернизируют центральный мемориал советским солдатам

КИШИНЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс «Вечность» в Кишиневе будет передан министерством обороны на баланс муниципалитета и модернизирован. Об этом сообщил ТАСС мэр Кишинева Иван Чебан.
«Мемориальный комплекс будет взят на баланс мэрии. Ранее мы неоднократно получали жалобы на плохое состояние его инфраструктуры. Мы позаботимся о его модернизации, чтобы все функционировало должным образом и люди посещали мемориал не только по праздникам», — сказал градоначальник.
По его словам, он обсуждал этот вопрос накануне с министром обороны республики Анатолием Носатым. Сегодня вопрос о передаче комплекса будет поставлен на голосование муниципального совета Кишинева, уточнил Чебан.
Как заявил ранее руководитель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович, Минобороны Молдавии «бросило на произвол судьбы центральный мемориал воинской славы». По его словам, воинские захоронения зарастают травой, отсутствует охрана и средства наблюдения. Нет никаких информационных стендов.
Ранее здесь произошел инцидент с затуханием Вечного огня. Тогда руководитель Россотрудничества Евгений Примаков предлагал правительству Молдавии возложить на агентство оплату счетов за газ на мемориалах. Однако этого не потребовалось, так как под давлением общественности подачу газа возобновили.
Мемориальный комплекс «Вечность» в советское время назывался Мемориалом Победы. Он был сооружен в память о солдатах, погибших в боях за освобождение Кишинева от фашистских захватчиков, и открыт на 30-ю годовщину Победы 9 мая 1975 года. Общая площадь мемориального комплекса составляет около 20 гектаров. В его центре установлена 25-метровая пирамида из пяти стилизованных винтовок, в основании которой — пятиконечная звезда, в центре которой горит Вечный огонь. К этой композиции прилегает широкая аллея, где расположены шесть стел с барельефами, отражающими все этапы Великой Отечественной войны.