Власти Кишинева модернизируют центральный мемориал советским солдатам

Мемориальный комплекс «Вечность» в советское время назывался Мемориалом Победы. Он был сооружен в память о солдатах, погибших в боях за освобождение Кишинева от фашистских захватчиков, и открыт на 30-ю годовщину Победы 9 мая 1975 года. Общая площадь мемориального комплекса составляет около 20 гектаров. В его центре установлена 25-метровая пирамида из пяти стилизованных винтовок, в основании которой — пятиконечная звезда, в центре которой горит Вечный огонь. К этой композиции прилегает широкая аллея, где расположены шесть стел с барельефами, отражающими все этапы Великой Отечественной войны.