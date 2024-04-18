Верховный суд Башкирии оставил тот же срок националисту Фаилю Алчинову

Напомним, его признали виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и приговорили к четырем годам колонии общего режима. При рассмотрении в апелляции суд также наложил запрет на проведение массовых мероприятий и деятельности в интернете на 2 года и 6 месяцев.