Верховный суд Башкирии оставил тот же срок националисту Фаилю Алчинову

Верховный суд Башкирии в четверг, 18 апреля, не удовлетворил апелляционную жалобу на приговор 37-летнему националисту Фаилю Алчинову*.
Напомним, его признали виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и приговорили к четырем годам колонии общего режима. При рассмотрении в апелляции суд также наложил запрет на проведение массовых мероприятий и деятельности в интернете на 2 года и 6 месяцев.
Фаиль Алчинов возглавлял организацию «Башкорт»**, неоднократно призывавшую к национальной розни. В 2020 году Верховный суд признал ее экстремистской и запретил на территории страны.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.
**22.05.2020 г. решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.