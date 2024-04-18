В Самарской области 19 апреля прогнозируют сильный ветер до 21 метра в секунду

ГУ МЧС России по Самарской области просит жителей региона в условиях сильного ветра быть осторожными. Лучше не выходить из дома. А если такой возможности нет, при порывах ветра нужно спрятаться в укрытие — в подъезд или в подземный переход. А вот стоять возле стен домов, у рекламных щитов, остановок, под деревьями не стоит.