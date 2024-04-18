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В Самарской области 19 апреля прогнозируют сильный ветер до 21 метра в секунду

Из-за усиления ветра в Самарской области объявили желтый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 73% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Утром и днем 19 апреля в Самарской области ожидается усиление южного и юго-восточного ветра, предупреждает Приволжское УГМС. Порывы ветра могут достигать 16−21 метров в секунду. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень опасности.

ГУ МЧС России по Самарской области просит жителей региона в условиях сильного ветра быть осторожными. Лучше не выходить из дома. А если такой возможности нет, при порывах ветра нужно спрятаться в укрытие — в подъезд или в подземный переход. А вот стоять возле стен домов, у рекламных щитов, остановок, под деревьями не стоит.

Автомобилистов призывают ставить машины в гараж. Если его нет, то не паркуйте машину рядом с деревьями или непрочными конструкциями, а в дороге соблюдайте ПДД.