«А если бы вас покусали, вы бы стали так разглагольствовать?»: новый закон за три года уберет с улиц Хабаровского края всех собак

Через три года на улицах Хабаровского края не останется ни одной бродячей собаки! Таков план. Реализовать его власти намерены с помощью нового закона, который был принят думой 18 апреля на внеочередном заседании. Теперь бездомных животных будут селить «на пожизненное» в приюты. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Толчком к созданию нового закона в регионе послужили два трагических случая, произошедшие в январе и феврале этого года. 16 января стая агрессивных животных растерзала мужчину, к несчастью, он не выжил. Врачи не смогли спасти его.
Второй случай был уже 14 февраля, 25-летний Владимир шел на работу, когда на него накинулась свора. Собаки пытались разорвать его на куски, и успели сильно искусать, повыдерать куски кожи, и содрать с головы скальп. Владимир уже попрощался с жизнью, когда на помощь к нему подоспел мужчина, живший недалеко. Он отогнал собак, прикрыл парня и вызвал скорую. Лишь благодаря ему Владимир остался жив.
Только за прошлый год зафиксировано 4700 случаев укусов собак в крае, причем больше 2,5 тысячи — это были бродячие собаки. С января по март этого года зафиксировано уже почти тысяча обращений.
Новый закон «напитан деньгами». Теперь собак будут отлавливать с улиц, ноне всех, а лишь тех, кто проявляет немотивированную агрессию, угрожающую людям, и тех, кто по размеру достигает 35 сантиметров в холке. Селить собак будут на пожизненное довольствие в приюты и пункты содержания. На реализацию закона выделят больше 252 миллионов. 118 миллионов пойдет именно на содержание 1,5 тысячи собак в год.
Новый закон введет запрет на возврат на прежние места обитания не только животных без владельцев, проявляющих агрессию, но и всех собак высотой в холке более 35 сантиметров.
Не всех депутатов удовлетворил законопроект. Максим Кукушкин высказался о сумме, выделяемой на содержание животных.
— 118 миллионов рублей в год на 1459 собак — это не малая сумма. 6700 в месяц. У нас за 2022−2023 годы на школьников выделялось по 8700 тысяч рублей в месяц. Если эти 118 миллионов вдруг появились в бюджете края, то они где-то однозначно исчезли. Мы же видим прекрасно все проблемы края, мы в прошлом году обсуждали, вы, депутаты, заблокировали законопроект по поддержке детей-инвалидов и не нашли 4 миллиона, даже если полностью всеми комплектующими обеспечить было детей, то там бы и 30 миллионов хватило, но у правительства Хабаровского края на детей-инвалидов денег не было, — высказался Максим Кукушкин.
— В обществе у наших жителей был серьезный запрос, чтобы решили проблему с собаками. Деньги нашли, ну это же здорово, я бы посмотрел на тех, кто выступал, если бы их покусали, стали бы они так разглагольствовать, что где деньги нашли, — говорит Сергей Ильин.
После выступлений и вопросов состоялось голосование. Закон был принят большинством голосов. Пятеро депутатов воздержались, один проголосовал против, и 22 — за. Закон был принят в двух чтениях.