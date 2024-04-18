«А если бы вас покусали, вы бы стали так разглагольствовать?»: новый закон за три года уберет с улиц Хабаровского края всех собак

— 118 миллионов рублей в год на 1459 собак — это не малая сумма. 6700 в месяц. У нас за 2022−2023 годы на школьников выделялось по 8700 тысяч рублей в месяц. Если эти 118 миллионов вдруг появились в бюджете края, то они где-то однозначно исчезли. Мы же видим прекрасно все проблемы края, мы в прошлом году обсуждали, вы, депутаты, заблокировали законопроект по поддержке детей-инвалидов и не нашли 4 миллиона, даже если полностью всеми комплектующими обеспечить было детей, то там бы и 30 миллионов хватило, но у правительства Хабаровского края на детей-инвалидов денег не было, — высказался Максим Кукушкин.