В Кемерове посадили экс-чиновников ЖКХ, требовавших взятку 11,5 млн

Как сообщают кузбасские правоохранители, в колонию отправятся двое бывших должностных лиц муниципального бюджетного учреждения за взятки в особо крупном размере.
В апреле 2021 года директор одного из кемеровских муниципальных учреждений и его заместитель встретились с директором коммерческой фирмы и предложили «сотрудничество». Так, за 11,5 млн рублей они предлагали помочь в заключении договоров на капремонт с управляющими компаниями. Сами они при этом обещали помогать принимать выполненные работы и создавать благоприятные условия для аналогичных договоров подряда. Мужчина перевёл чиновникам часть взятки в сумме 556 тыс. рублей.
Несмотря на то, что подсудимые не признали вину, каждому из них назначили немалый срок наказания. Экс-директор получил 9 лет колонии строгого режима, штраф 11,5 млн рублей и лишился права занимать некоторые должности на 10 лет. Его заму назначили 9 лет и 3 месяца колонии строгого режима, штраф 11,5 млн рублей и так же лишили права занимать некоторые должности на 10 лет.