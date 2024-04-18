В Кемерове посадили экс-чиновников ЖКХ, требовавших взятку 11,5 млн

В апреле 2021 года директор одного из кемеровских муниципальных учреждений и его заместитель встретились с директором коммерческой фирмы и предложили «сотрудничество». Так, за 11,5 млн рублей они предлагали помочь в заключении договоров на капремонт с управляющими компаниями. Сами они при этом обещали помогать принимать выполненные работы и создавать благоприятные условия для аналогичных договоров подряда. Мужчина перевёл чиновникам часть взятки в сумме 556 тыс. рублей.