Казанцев ожидает массовое перекрытие дорог в дни подготовки и празднования 9 Мая

С 16:30 8 мая до 8 часов 10 мая будет закрыто движение по площади Тысячелетия (в том числе по улице Баумана, от Профсоюзной до ул. Батурина), по Профсоюзной (от ул. Чернышевского до ул. Баумана), по Кремлевской набережной, ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. Хакима и от Комсомольской до площади Тысячелетия), по ул. Ташаяк (от Московской до площади Тысячелетия), по Право-Булачной и Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского), а также по улицам Наджми и Джалиля. Кроме этого, перекроют проезд между цирком и Центральным стадионом.