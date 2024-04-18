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Ветер до 20 метров в секунду прогнозируют синоптики 19 апреля в Воронежской области

Спасатели призывают не разводить костры.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 73% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

По данным воронежского Гидрометцентра, завтра, 19 апреля, в отдельных муниципалитетах региона ожидается усиление юго-западного ветра — возможны порывы до 15−20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.

Спасатели напоминают, что при порывах ветра возможно падение ветхих деревьев и неустойчивых конструкций. Также важно учитывать, что при ландшафтных пожарах огонь при таком ветре распространяется молниеносно.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на территории нашей области действует особый противопожарный режим.