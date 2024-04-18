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В Пермском крае с 22 апреля продолжат отключать радио и цифровые телеканалы

Кратковременные перерывы трансляций затронут жителей 10 населенных пунктов Прикамья.

На следующей неделе Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) продолжит проведение плановых профилактических работ. В Пермском крае с 22 по 26 апреля жителей 10 населенных пунктов ждут кратковременные перерывы в вещании радио и пакетов цифровых телеканалов.

Для них будут недоступны цифровые телевизионные пакеты РТРС-1 и РТРС-2, а также вещание нескольких радиостанций, включая «Маяк», «Вести ФМ» «Радио России».

Плановые профилактические работы пройдут:

— 22 апреля с 12:00 до 15:00 в пос. Теплая Гора Горнозаводского округа;

— 23 апреля с 11:00 до 17:00 в городе Чайковский;

— 23 апреля с 11:00 до 17:00 в селе Юксеево Кочевского округа;

— 23 апреля с 11:00 до 17:00 в городе Горнозаводск;

— 24 апреля с 11:00 до 17:00 в Барде;

— 24 апреля с 11:00 до 17:00 в селе Уинское;

— 25 апреля с 11:00 до 17:00 в селе Коса;

— 25 апреля с 12:00 до 18:00 в городе Александровск;

— 26 апреля с 10:00 до 16:00 в пос. Суксун;

— 26 апреля с 11:00 до 17:00 в Шумиха Нытвенского округа.

Профилактические работы РТСР потребуют отключение передающего оборудования. Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

Ранее «Комсомолка» сообщила о кратковременном прекращении вещания в нескольких населенных пунктах Прикамья с 15 по 19 апреля.