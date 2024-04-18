В Пермском крае с 22 апреля продолжат отключать радио и цифровые телеканалы

На следующей неделе Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) продолжит проведение плановых профилактических работ. В Пермском крае с 22 по 26 апреля жителей 10 населенных пунктов ждут кратковременные перерывы в вещании радио и пакетов цифровых телеканалов.