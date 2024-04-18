В Пермском крае с 22 апреля продолжат отключать радио и цифровые телеканалы

На следующей неделе Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) продолжит проведение плановых профилактических работ. В Пермском крае с 22 по 26 апреля жителей 10 населенных пунктов ждут кратковременные перерывы в вещании радио и пакетов цифровых телеканалов.
Для них будут недоступны цифровые телевизионные пакеты РТРС-1 и РТРС-2, а также вещание нескольких радиостанций, включая «Маяк», «Вести ФМ» «Радио России».
Плановые профилактические работы пройдут:
— 22 апреля с 12:00 до 15:00 в пос. Теплая Гора Горнозаводского округа;
— 23 апреля с 11:00 до 17:00 в городе Чайковский;
— 23 апреля с 11:00 до 17:00 в селе Юксеево Кочевского округа;
— 23 апреля с 11:00 до 17:00 в городе Горнозаводск;
— 24 апреля с 11:00 до 17:00 в Барде;
— 24 апреля с 11:00 до 17:00 в селе Уинское;
— 25 апреля с 11:00 до 17:00 в селе Коса;
— 25 апреля с 12:00 до 18:00 в городе Александровск;
— 26 апреля с 10:00 до 16:00 в пос. Суксун;
— 26 апреля с 11:00 до 17:00 в Шумиха Нытвенского округа.
Профилактические работы РТСР потребуют отключение передающего оборудования. Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.
Ранее «Комсомолка» сообщила о кратковременном прекращении вещания в нескольких населенных пунктах Прикамья с 15 по 19 апреля.