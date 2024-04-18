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Мэрия позвала красноярцев на общегородской субботник

Жителей ждут на большой городской уборке 20 апреля.

Красноярцев ждут на большой городской уборке в предстоящую субботу, 20 апреля. Привести в порядок после зимы можно будет как свой двор, территорию предприятия или офиса, так и любое общественное пространство.

Например, в Кировском районе добровольцев ждут на Кутузова, 1 и в сквере имени Гриболевых.

В Железнодорожном районе будут приводить в порядок набережную Качи.

В Октябрьском районе большая уборка пройдет по трем адресам: ул. Фруктовая — от дома № 5 до ул. 2-я Ботаническая, 2д; на ул. Можайского — от дома № 4 до дома № 12; территория ручья Серебряный (ул. Вильского, 14 и до озера).

Жителей Ленинского района приглашают навести порядок в Черёмушках (ул. Учумская, 2, сквер с медведем) и в Энергетиках (ул. Энергетиков, 31).

В Советском районе основная точка сбора — ул. Петра Ломако, 8.

Кроме того, горожане смогут поучаствовать в реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на прибрежной территории реки Кача и Абаканской протоки реки Енисей со стороны островов Отдыха и Молокова.

«Общегородской субботник — добрая красноярская традиция. Главная его цель — убрать мусор, скопившийся за зиму, — напомнили в мэрии. — Субботники проводятся в рамках ежегодных весенних и осенних двухмесячников по благоустройству и озеленению “За чистый город, чистую Сибирь”. Ежегодно на уборку выходит около 100 тысяч человек — сотрудники предприятий, организаций, инициативные группы и просто неравнодушные красноярцы».

С решением организационных вопросов, инвентарём и определением фронта работ помогут в районных администрациях. По вопросам уборки дворовых территорий жители могут обращаться в свои ТСЖ и управляющие организации.

ЖКХ