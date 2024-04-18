Мэрия позвала красноярцев на общегородской субботник

«Общегородской субботник — добрая красноярская традиция. Главная его цель — убрать мусор, скопившийся за зиму, — напомнили в мэрии. — Субботники проводятся в рамках ежегодных весенних и осенних двухмесячников по благоустройству и озеленению “За чистый город, чистую Сибирь”. Ежегодно на уборку выходит около 100 тысяч человек — сотрудники предприятий, организаций, инициативные группы и просто неравнодушные красноярцы».