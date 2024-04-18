Эколог Фролов объяснил причину массовой гибели дельфинов под Анапой

Главной причиной гибели дельфинов является голод, о чем Пятому каналу рассказал сопредседатель Союза экологических организаций Андрей Фролов.
У станицы Благовещенская обнаружили десятки выброшенных на сушу мертвых дельфинов. Местные жители утверждали, что речь идет о 40 погибших млекопитающих. По словам эксперта, подобные инциденты происходят каждый год. Фролов отметил, что весной дельфины отправляются в нерестилище, где сосредоточена вся рыба — если трагедия происходит, то несет массовый характер.
«Сейчас до того, как начался нерест, дельфины здорово голодают. Основная причина гибели дельфинов во многом заключается в голоде, когда им не хватает рыбы, они не могут нормально питаться. Они начинают глотать раковины. Эти раковины в их желудке не перевариваются», — заявил он, добавив, что из-за этого у дельфинов забивается пищевой тракт.
Напомним, накануне на пляже под Анапой нашли кладбище мертвых дельфинов. Некоторые тела были разорваны пополам, на других были видны заметные повреждения. Очевидец считает, что все произошло из-за загрязнения моря.