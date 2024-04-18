Эколог Фролов объяснил причину массовой гибели дельфинов под Анапой

«Сейчас до того, как начался нерест, дельфины здорово голодают. Основная причина гибели дельфинов во многом заключается в голоде, когда им не хватает рыбы, они не могут нормально питаться. Они начинают глотать раковины. Эти раковины в их желудке не перевариваются», — заявил он, добавив, что из-за этого у дельфинов забивается пищевой тракт.