МИД Южной Кореи заявил, что непричастен к отмене гастролей балета из России

Но 27 марта этого года Чхве Чжун Соку поступил звонок от председателя Корейской ассоциации балета Пак Чэ Хона, который рассказал, что ему позвонил директор Культурного центра Сечжона Ан Хо Сан и попросил сделать так, чтобы руководитель Ballet & Model сам отказался проводить это выступление. При этом в качестве причин были названы недовольство южнокорейского МИД и правительства, в результате которых посольство Южной Корее в России якобы откажет артистам в выдаче виз, а комитет по оценке рейтинга визуальных материалов не одобрит выступления. Кроме того, в качестве повода для отказа Культурный центр Сечжона использует изменения в названии и программе представления.