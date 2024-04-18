Команда Иркутского политеха разработает концепцию генерального плана города Новый Хархорум в Монголии

На первом этапе в новом городе будут проживать 500 тыс. человек, в дальнейшем численность населения должна увеличиться.
Итоги конкурса будут объявлены 2 августа 2024 года.
Отметим, что в 2022 году Указом Президента Монголии принято политическое решение о реконструкции древней столицы Монголии и создании города Новый Хархорум в долине реки Орхон. Орхонская долина представляет собой важное историческое место зарождения древних государств Монгольской империи. Город Хархорум считается «колыбелью» монгольской культуры и истории, охватывая цивилизации и исторического наследия Монголии. В 1220 году Чингисхан объявил город Хархорум столицей Монгольской империи, священным сердцем монгольского народа.
Согласно концепции, город Новый Хархорум станет ключом к ускоренному развитию экономики Монголии. Предполагается, что данный проект в целом должен быть реализован на основе государственно-частного партнерства с привлечением иностранных инвестиций. Во исполнение принятых решений в 2023 году была сформирована администрация по вопросам строительства города Новый Хархорум, перед которой поставлены задачи по выполнению фундаментальных работ и исследований, необходимых для строительства нового города, подготовке технико-экономического обоснования и генерального плана городского развития.
Иркутский национальный исследовательский технический университет направил организаторам конкурса заявку с указанием членов команды, которая берется за исполнение проекта. Экспертную группу возглавил известный иркутский архитектор Андрей Макаров.
«Команда университета доверила мне не простую роль. Нам всем предстоит большая, интересная и сложная работа в сжатые сроки. Но мы имеем 25- летний международный опыт Международного Байкальского зимнего градостроительного университета в решении сложных градостроительных задач. Поэтому, несмотря на то, что в конкурсе примут участие десятки высокопрофессиональных команд, мы рассчитываем на успех», — сообщил Андрей Макаров.
В состав команды вошли 15 экспертов различных областей и направлений, связанных с градостроительством, архитектурой, гражданским строительством, инженерной инфраструктурой, городским хозяйством, а также ландшафтным дизайном. Среди них, доктора наук — Борис Пинус, Андрей Большаков, Виталий Пешков, Виктор Чупин, Артур Харинский, Александр Михайлов, главный архитектор «Гипрогор» (Москва) Александр Колесников, архитектор Николай Жуковский, заслуженный архитектор РФ Владимир Стегайло, кандидаты технических наук Александр Петров и Алексей Левашев, ведущий научный сотрудник института географии СО РАН Наталья Сысоева, дизайнер Дамдинсурэн и научный руководитель Международного Байкальского зимнего градостроительного университета Юрий Перелыгин.
Комментируя участие ИРНИТУ в новом масштабном проекте, Юрий Перелыгин сказал:
«Я живу и работаю в городе Санкт-Петербург, который был задуман и построен Петром I, в котором теперь живет 6 млн человек. Кстати, он тоже приглашал международную команду для планирования и строительства нового города. Кроме того, я принадлежу к Ленинградской, или Питерской градостроительной школе, и мой институт — Ленгипрогора спроектировал более 30 новых городов,
Согласно техническому заданию, при планировке проекта должны быть учтены условия, что «Новый Хархорум» — это «умный город», ориентированный на потребности граждан, вобравших в себя особенности национального и исторического наследия Монголии. Планированию подлежит территория площадью 183,1 тыс. га, что в 5 раз больше площади города Улан-Батор.