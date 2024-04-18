Команда Иркутского политеха разработает концепцию генерального плана города Новый Хархорум в Монголии

«Я живу и работаю в городе Санкт-Петербург, который был задуман и построен Петром I, в котором теперь живет 6 млн человек. Кстати, он тоже приглашал международную команду для планирования и строительства нового города. Кроме того, я принадлежу к Ленинградской, или Питерской градостроительной школе, и мой институт — Ленгипрогора спроектировал более 30 новых городов, в т. ч. столичных. Поэтому задача построить новый столичный город Монголии с одной стороны нова, а с другой достаточно понятна и имеет прототипы. Собранная команда профессионалов обладает уникальным опытом работы в разных регионах и странах. Мы начнем со сценариев жизни горожан в новой столице. Без продумывания и написания сценария жизни нового столичного города, невозможно приступить ни к каким другим стадиям работ. После того, как мы это сделаем, попытаемся наилучшим образом вписать данный сценарий в природный ландшафт и исторический контекст территории, а потом уже начнется работа с картами, образами, объектами. Наличие за спиной нашей команды ИРНИТУ и его научной базы позволяет нашему коллективу уверенно себя чувствовать, берясь за такую сложную, но интересную работу».