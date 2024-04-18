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Дорога от двух поселков до райцентра обвалилась в Новосибирской области

В Новосибирской области размыло дорогу от двух поселков до райцентра.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области талыми водами размыло дорогу «7 км а/д “Н-1101 — Орловский”. Из-за этого поселки Паутовский и Орловский едва не оказались отрезанными от райцентра.

Об инциденте рассказал глава Колыванского района Новосибирской области Евгений Артюхов. Размыв произошел во вторник, 16 апреля.

— Сложившаяся аварийная ситуация взята под личный контроль. Оперативно организована работа по восстановлению автодороги, — написал глава района в телеграм-канале.

17 апреля специалисты укрепили камнем откос дороги и восстановили дорожное полотно. Сейчас движение на автодороге восстановили.