Дорога от двух поселков до райцентра обвалилась в Новосибирской области

В Новосибирской области талыми водами размыло дорогу «7 км а/д “Н-1101 — Орловский”. Из-за этого поселки Паутовский и Орловский едва не оказались отрезанными от райцентра.
Об инциденте рассказал глава Колыванского района Новосибирской области Евгений Артюхов. Размыв произошел во вторник, 16 апреля.
— Сложившаяся аварийная ситуация взята под личный контроль. Оперативно организована работа по восстановлению автодороги, — написал глава района в телеграм-канале.
17 апреля специалисты укрепили камнем откос дороги и восстановили дорожное полотно. Сейчас движение на автодороге восстановили.